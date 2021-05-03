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Havalimanında korona virüs tedbirlerini ihlal eden yolcu görevlilere saldırdı!

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan olayda, havalimanında güvenlik kontrolünü aşan ve maskesiz bir yolcu güvenlik görevlilerine saldırdı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:18
Havalimanında korona virüs tedbirlerini ihlal eden yolcu görevlilere saldırdı!
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Salgın sebebiyle Rusya'Da önlemler artırılmaya başlanırken Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda kuralları ihlal eden bir yolcu görevlilere saldırdı.

Girişte gerçekleşitirilen güvenlik kontrolünde kuyruk oluşurken bir yolcu direkt olarak içeri girmeye çalıştı. Güvenlik önlemlerine uymayan yolcuyu bir güvenlik görevlisi durdurmaya çalıştı. Fakat yolcu güvenlik görevlisine yumruk attı.

Saldırı sonunda gözaltına alınan yolcu sorgulandıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemenin tutksuz yargılama kararı verdiği kişi önlemleri ihlal ettiği için para cezası uygulandı. Diğer yandan yolcunun kamu görevlilerine saldırdığı ve toplumun sağlını tehlikeye attığı için yargılanacağı belirtildi.




Son Güncelleme: 03.05.2021 16:18
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Anahtar Kelimeler:
RusyaSaldırıYolcu
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