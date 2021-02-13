Halep'te bombalı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

’nin Halep bölgesindelımeydana geldi. Bomba yüklü araç Çobanbey mevkiinde infilak etti. Bölgeden gelen bilgilerde patlamaya bağlı olarak 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralıların içerisinde çocuk ve kadınlarında olduğu söyleniyor.

Öte yandan saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından hastaneye sevk edildi. Bölgede sıcak anlar devam ediyor. Güvenlik güçleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.