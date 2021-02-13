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Halep'te bombalı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

Suriye’nin Halep bölgesinde bombalı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 16:43
Halep'te bombalı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı
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Suriye’nin Halep bölgesinde bombasaldırı meydana geldi. Bomba yüklü araç Çobanbey mevkiinde infilak etti. Bölgeden gelen bilgilerde patlamaya bağlı olarak 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralıların içerisinde çocuk ve kadınlarında olduğu söyleniyor.

Öte yandan saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından hastaneye sevk edildi. Bölgede sıcak anlar devam ediyor. Güvenlik güçleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.



Son Güncelleme: 13.02.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
SuriyeBombaSaldırı
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