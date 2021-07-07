Haiti nerede? Haiti haritada nerede? Haiti Cumhurbaşkanı kimdir?

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, suikasta uğraması sonucunda hayatını kaybetti. Başkan Moise daha önce basına yaptığı açıklamalarda hayati tehlikesinin olduğunu ifade etmişti. Edinilen bilgiye göre gece eve giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından öldürülen Moise’in eşi de saldırıda yaralandı.

Haiti Devlet Başkanı kimdir?

Haiti nerede?

Haitili bir iş adama ve siyasetçi olan Jovenel Moise, 1968 yılında dünyaya gelmiştir. Moise 2017 yılında Haiti Devlet Başkanı olarak seçilmiştir. Başkan olma sürecinde zorlu bir seçimle başa gelen Moise, başkan olduktan sonra da ülkede siyasi sorunlar sık sık gündem olmuştu.

Haiti eski adıyla Haiti Cumhuriyeti, Amerika’nın Karayip Denizi kıyısında bir ada ülkesidir. Küba’nın doğusunda yer alan Hispaniola adasını Dominik Cumhuriyeti ile paylaşan Haiti, adanın batı kısmında yer almaktadır. Yüz ölçümü 27.750 km2 olan Haiti’nin 10 milyon nüfusu bulunmaktadır. Başkenti Port- au-Prince olan Haiti, eski bir Fransız sömürgesidir. Amerika kıtasında ABD’den sonra bağımsızlığını kazanan ikinci ülkedir.