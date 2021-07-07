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Haiti nerede? Haiti haritada nerede? Haiti Cumhurbaşkanı kimdir?

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikasta uğradı. Suikasta uğrayan Cumhurbaşkanı Moise hayatını kaybetti. Bir süredir siyasi iktidarsızlığın devam ettiği Haiti’de yaşanan olay dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Suikast olayının ardından Haiti nerede, Haiti Cumhurbaşkanı kimdir soruları gündem oldu.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 16:50
Haiti nerede? Haiti haritada nerede? Haiti Cumhurbaşkanı kimdir?
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Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, suikasta uğraması sonucunda hayatını kaybetti. Başkan Moise daha önce basına yaptığı açıklamalarda hayati tehlikesinin olduğunu ifade etmişti. Edinilen bilgiye göre gece eve giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından öldürülen Moise’in eşi de saldırıda yaralandı.

Haiti Devlet Başkanı kimdir?

Haitili bir iş adama ve siyasetçi olan Jovenel Moise, 1968 yılında dünyaya gelmiştir. Moise 2017 yılında Haiti Devlet Başkanı olarak seçilmiştir. Başkan olma sürecinde zorlu bir seçimle başa gelen Moise, başkan olduktan sonra da ülkede siyasi sorunlar sık sık gündem olmuştu.

Haiti nerede?

Haiti eski adıyla Haiti Cumhuriyeti, Amerika’nın Karayip Denizi kıyısında bir ada ülkesidir. Küba’nın doğusunda yer alan Hispaniola adasını Dominik Cumhuriyeti ile paylaşan Haiti, adanın batı kısmında yer almaktadır. Yüz ölçümü 27.750 km2 olan Haiti’nin 10 milyon nüfusu bulunmaktadır. Başkenti Port- au-Prince olan Haiti, eski bir Fransız sömürgesidir. Amerika kıtasında ABD’den sonra bağımsızlığını kazanan ikinci ülkedir.


Son Güncelleme: 07.07.2021 16:50
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Anahtar Kelimeler:
Jovenel MoiseHaiti
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