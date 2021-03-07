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H5N8 alarmı veren Danimarka'dan flaş karar!

Koronavirüs salgınıyla mücadele içerisinde olan Danimarka, bir taraftan da kuş gribi salgınıyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz yıl Kası ayından beri ülkede görülen 8. kuş gribinde virüsün hindilerde görüldüğü tespit edilmesini ardından kümeslerde bulunan 4 bin hindinin itlafına başlandığı bildirildi.

07 Mart 2021 Pazar 11:56
H5N8 alarmı veren Danimarka'dan flaş karar!
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Danimarka'da alarm veren kuş gribi salgınında bu güne kadar ilk kez virüs hindilerde tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonrasında bir çiftlikte rastlanılan kuş gribi virüsü (H5N8) sonrası kümeslerdeki 4 bin hindinin itlafına başlanıldığı açıklandı.

Gıda ve Kontrol İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kopenhag'a kentine yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan Lundby köyünde, ortalama 50 bin hindinin barındığı bir çiftlikte kuş gribi virüsü tespit edildi.

Geniş bir alanda birbirine uzak 10 farklı kümeste bulunan hindilerde kuş gribi virüsü taşıyanların tespit edilmesi sonrası yaklaşık 4 bin hindinin itlaf edilmesine karar verildi.

Diğer taraftan hükümet kuş gribine karşı bir takım önlemler alırken belirlenen sınırlardaki kümes hayvanlarının yer değiştirmesine yasak getirdi. Ayrıca yine belirtilen bölgelerde virüsün yayılmasını önlemek adına yumurta satışları da yasaklandı.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:56
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Anahtar Kelimeler:
DanimarkaKuş GribiH5N8HindiItlaf
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