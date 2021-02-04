Güney Kore, evcil hayvanlara da karantina uygulayacak

Güney Kore’de Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 taşıdığı düşünülen evcil hayvanlar için test ve karantina modeli geliştirildi.

Böyle bir kararın alınmasının sebebi ise Jinju şehrinde 24 Ocak tarihinde bir kedinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıydı.

Hayvanların, koronavirüse yakalanası ender görülen bir durum. Evcil hayvanların sempton göstermesi durumunda sağlık yetkilileri veya veterinerler test uygulayabilecek.

Covid-19 testinin sonucu öğrenilene kadar hayvanlar dışarı çıkamayacak.

Covid-19 testi pozitif çıkan hayvanlar karantinaya alınacak. Evcil hayvan ile sadece 1 kişi görüşebilecek.

Kedi ve köpeklerin virüsü insanlara aktarabildiğine dair kesin bir olgu yok.

Evcil hayvanlar da insanlar gibi 14 günlük karantina uygulamasına tabii tutulacak.