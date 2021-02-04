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Güney Kore, evcil hayvanlara da karantina uygulayacak

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle değişik kararlar alınmaya devam ediyor. Güney Kore'de evcil hayvanlarında da karantinaya alınması gerekiyor.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:37
Güney Kore, evcil hayvanlara da karantina uygulayacak
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Güney Kore’de Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 taşıdığı düşünülen evcil hayvanlar için test ve karantina modeli geliştirildi.

 

Böyle bir kararın alınmasının sebebi ise Jinju şehrinde 24 Ocak tarihinde bir kedinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıydı.

 

Hayvanların, koronavirüse yakalanası ender görülen bir durum. Evcil hayvanların sempton göstermesi durumunda sağlık yetkilileri veya veterinerler test uygulayabilecek.

 

Covid-19 testinin sonucu öğrenilene kadar hayvanlar dışarı çıkamayacak.

 

Covid-19 testi pozitif çıkan hayvanlar karantinaya alınacak. Evcil hayvan ile sadece 1 kişi görüşebilecek.

 

Kedi ve köpeklerin virüsü insanlara aktarabildiğine dair kesin bir olgu yok.

 

Evcil hayvanlar da insanlar gibi 14 günlük karantina uygulamasına tabii tutulacak.



Son Güncelleme: 04.02.2021 16:37
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Anahtar Kelimeler:
Güney KoreKoronavirüsCovid-19Evcil HayvanlarMaskeKarantina
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