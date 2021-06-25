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Güney Afrika'da 3,6 milyar dolarlık Bitcoin vurgunu yapıldı; İki kardeş aranıyor

Bir Thodex benzeri dolandırıcılık olayı da Güney Afrika'da yaşandı. Africrypt kripto para biriminin sahipleri 3,6 milyar dolar vurgun yaparak kaçtı. Yapılan araştırmalarda bu yıl oldukça fazla miktarda dolandırıcılık olduğu tespit edildi. Güney Afrika'da yapılan vurgunun sorumlusu olan iki kardeş aranıyor. Tüm detaylar haberimizde..

25 Haziran 2021 Cuma 00:25
Güney Afrika'da 3,6 milyar dolarlık Bitcoin vurgunu yapıldı; İki kardeş aranıyor
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Güney Afrika’da 3,6 milyar dolarlık Bitcoin vurgunu yapıldı 

Güney Afrika merkezli Africrypt, Afrika kıtasının en büyük kripto para platformu olarak biliniyordu. Geçtiğimiz Nisan ayında işlemlerini durduran Africrypt kayıplara karıştı. Africrypt’ın sahibi olan 17 yaşındaki Ameer Cajee ve 20 yaşındaki Raees Cajee kardeşler, hacklendiklerini ileri sürdü. Şirketin yaptığı açıklamada, müşterilerin yasal yollara başvurabileceğini fakat bunun sadece  iyileşme sürecini geciktireceğini söyledi. Yapılan açıklamadan sonra bir çok kişi davasını geri çekti. Daha sonra iki kardeşin 3,6 milyar dolar değerindeki Bitcoin ile kayıplara karıştığı belirlendi. Africrypt işlemlerini inceleyen uzmanlar, kullanıcıların hesaplarındaki Bitcoinlerin dijital cüzdanlarından ve hesaplarından yasadışı şekilde transfer edildiği ortaya çıktığını ve ciddi varlık parçalanması nedeniyle Bitcoinlerin izlenemez hale getirildiği tespit edildi.

Dünya genelinde 432 milyar dolar kripto para çalındı!

Güney Afrika’daki yasal boşluk, yeterli soruşturmanın yapılmasına engel oluyor. Cajee kardeşlerin ise İngiltere’ye kaçtığı ve bu sebeple davanın sonuçlandırılmasının çok zor olduğu söyleniyor. CipherTrace araştırma şirketi tarafından hazırlanan raporda, bu yılın nisan ayı sonuna kadar kripto para hırsızlıklarının, hacklerin ve benzeri diğer dolandırıcılıkların toplam 432 milyar dolar olduğu yer aldı. Güney Afrika’da yaşanan bu dolandırıcılık olayı, akıllara Türkiye’de yaşanan Thodex olayını getirdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılık suçu ile aranan Özer, yurt dışına kaçmıştı.


Son Güncelleme: 25.06.2021 00:25
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Anahtar Kelimeler:
Güney AfrikaKripto ParaAfricrypt
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