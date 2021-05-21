Göteborg eski Belediye Başkanı şimdi çöpçü

Göteborg'un eski Belediye Başkanı Ann-Sofie Hermannsson siyaseti bıraktıktan sonra başka bir alanda çalışmayı tercih etti.

Başaralı şirketlere de danışmanlık yapan meslektaşların tersine Hermansson, geçtiğimiz günlerde bir çöp arabasını kullanırken görüldü. Hermansson, atık toplama firması olan Renova'nın çöp kamyonlarını kullanıyor. 2018 senesine kadar GÖteborg belediye Başkanlığı görevini yerine getiren 56 yaşındaki Hermansson, gençken babasından aldığı öğütle geniş ticari araç ehliyetini tercih ettiği yeni yolda kullanıyor.

Siyasi yaşamın yoğun geçtiğinden bahseden Hermansson, “En azından kimse beni üzmüyor” ifadesini kullandı.