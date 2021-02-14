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Gine'de yıllar sonra Ebola ölümü gerçekleşti

2013 yılında Batı Afrika'da ortaya çıkan Ebola virüsü, 5 yıl sonra Gine'ye geri döndü. Gine'de, 2016 yılından bu yana ilk kez Ebola ölümü gerçekleşti.

14 Şubat 2021 Pazar 19:35
Gine'de yıllar sonra Ebola ölümü gerçekleşti
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2016 yılında birçok kişinin ölümüne neden olan Ebola virüsü yeniden ortaya çıktı. Gine’de uzun süredir görülmeyen virüs, 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Gine’de Ebola yeniden başladı!

Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansından yapılan açıklamada, ocak ayının sonunda bir hemşirenin Ebola nedeniyle hayatını kaybettiği, hemşirenin cenaze törenine katılan 8 kişide de hastalık semptomlarının görüldüğü belirtildi.

Semptomların görüldüğünü kişilerden 3’ünün hayatını kaybettiği, diğerinin ise hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

Ebola virüsü, 2013 yılında Batı Afrika’da ortaya çıkmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leona’da görülen salgında, 30 bin vaka tespit edilmiş ve bunlardan 11 bini hayatını kaybetmişti.



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
EbolaGineAfrika
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