George Floyd'un ailesi, ABD'den 27 milyon dolar tazminat hakkı kazandı

ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alındığı sırada polis şiddetiyle karşılaşan George Floyd'un milyonlarca kişinin şahit olduğu korkunç ölümüyle ilgili flaş bir karar alındı. Floyd'un ölümüne neden olan 4 polisin yargılandığı davada Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verilirken taahhüt edilen bu rakamın bugüne kadar en büyük anlaşma bedeli olduğu bildirildi.

25 Mayısıs 2020 tarihinde meydana gelen olay sonrasından polisin hatalı davranması sebebiyle hayatını kaybeden George Floyd'un ailesine ödenecek tazminat ödenmesiyle ilgili onaylanan kararını açıklayan Floyd'un aile avukatı Ben Crump, açıklamasında George Floyd'un bu şekilde ölümüyle ilgili alınan kararın adalet ve değişimlerle ilgili yadsınamaz bir talebi ortaya çıkardığını söyledi Crump, verilen tazminat kararının ise siyahi insanların hayatların da beyaz insanlar kadar önemli olduğunun da göstergesi olduğunu söyledi.

Minneapolis'te 2017 yılında yine polis şiddetiyle hayatını kaybeden Avustralya asıllı yaşam koçu Justine Ruszczyk Damond’ın ailesine de açılan davalar sonunda 20 milyon dolar tazminat ödenmişti.