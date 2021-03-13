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George Floyd'un ailesi, ABD'den 27 milyon dolar tazminat hakkı kazandı

ABD'ye bağlı Minnesota eyaletinde, gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden George Floyd'un ölümüyle ilgili 4 polis memuru hakkında açılan davada, Floyd'un ailesi 27 milyon dolar tazminat almaya hak kazandı.

13 Mart 2021 Cumartesi 11:02
George Floyd'un ailesi, ABD'den 27 milyon dolar tazminat hakkı kazandı
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ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alındığı sırada polis şiddetiyle karşılaşan George Floyd'un milyonlarca kişinin şahit olduğu korkunç ölümüyle ilgili flaş bir karar alındı. Floyd'un ölümüne neden olan 4 polisin yargılandığı davada Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verilirken taahhüt edilen bu rakamın bugüne kadar en büyük anlaşma bedeli olduğu bildirildi.

25 Mayısıs 2020 tarihinde meydana gelen olay sonrasından polisin hatalı davranması sebebiyle hayatını kaybeden George Floyd'un ailesine ödenecek tazminat ödenmesiyle ilgili onaylanan kararını açıklayan Floyd'un aile avukatı Ben Crump, açıklamasında George Floyd'un bu şekilde ölümüyle ilgili alınan kararın adalet ve değişimlerle ilgili yadsınamaz bir talebi ortaya çıkardığını söyledi Crump, verilen tazminat kararının ise siyahi insanların hayatların da beyaz insanlar kadar önemli olduğunun da göstergesi olduğunu söyledi.

ABD'de George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenecek.

Minneapolis'te 2017 yılında yine polis şiddetiyle hayatını kaybeden Avustralya asıllı yaşam koçu Justine Ruszczyk Damond’ın ailesine de açılan davalar sonunda 20 milyon dolar tazminat ödenmişti.



Son Güncelleme: 13.03.2021 11:02
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George FloydAilesi27 Milyon DolarTazminatABD
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