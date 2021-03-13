George Floyd'un ailesi, ABD'den 27 milyon dolar tazminat hakkı kazandı

ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alındığı sırada polis şiddetiyle karşılaşan George Floyd'un milyonlarca kişinin şahit olduğu korkunç ölümüyle ilgili flaş bir karar alındı. Floyd'un ölümüne neden olan 4 polisin yargılandığı davada Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verilirken taahhüt edilen bu rakamın bugüne kadar en büyük anlaşma bedeli olduğu bildirildi.
Minneapolis'te 2017 yılında yine polis şiddetiyle hayatını kaybeden Avustralya asıllı yaşam koçu Justine Ruszczyk Damond’ın ailesine de açılan davalar sonunda 20 milyon dolar tazminat ödenmişti.
Son Güncelleme: 13.03.2021 11:02