George Floyd davasında nihayet karara varıldı!

Geçtiğimiz yıl Dünya gündemini sarsan George Floyd cinayetinde dava süreci devam ediyordu. Dava jüriler, nihayet karara vardı.

Davada jüri karara vardı

2020 yılında Amerika’nın Minnesota eyaletinde gerçekleşen bir olay tün Dünya gündemini sarstı. 46 yaşındaki George Floyd’u tutuklamak isterken boğazına diziyle bastırarak ölümüne sebep olan polis hakkında dava devam ediyordu. 45 yaşındaki polis memuru Floyd’u nefessiz bırakarak dakikalarca boğazına dizini koymuştu. Olay, polis üniforma kameralarına ve çevrede bulunan vatandaşların kameralarına yansımış ve aylarca tüm dünyada ırkçılık protestolarına neden olmuştu. Dünya gündemi olayı yakından takip ediyor ve acımasız polis memurunun cezalandırılmasını bekliyordu. Beklenen karar nihayet geldi.

Dava, polis memuru Derek Chauvin’in ikinci ve üçüncü derecede kasıtsız adam öldürmek gerekçesiyle açıldı. Chauvin, Floyd ters kelepçeliyken boğazına bastırarak nefes almasını engellemesi ile ilgili doktorlar ve görgü tanıkları olmak üzere mahkemede 38 şahit çağırıldı. Savunma tarafı olayı inkâr ederek Floyd’un ölümüne uyuşturucu madde kullanmanın neden olduğunu ileri sürdü. Dava üç hafta boyunca jüriler tarafından takibe alındı ve iki günlük 10 saat süren tartışmaların sonucundasuçlu bulundu.

Dava sonrası eski polis memurunun suçlu bulunmasının ardından George Floyd için yüzlerce kalabalık tarafından sevinç nidaları ve sloganlar atıldı.

Floyd’un avukatlığını yapan avukat grubundan biri olan Ben Crump tarafından yayınlanan açıklamada “George Floyd ve ailesi için acı ile kazanılmış bir zafer” olarak değerlendirdi. Crump, “Karar ABD'de kolluk kuvvetlerinin sorumlu tutulması için bir dönüm noktası. Sadece Derek Chauvin'in sorumlu tutulması olarak değil” diyerek suçlunun yalnızca Derek Chauvin değil kolluk kuvvetlerinin uygulama yöntemleri de olduğuna ve bu uygulamalarda değişiklik yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Eski polis memuru Chauvin’in net cezası henüz belli olmamakla birlikte ilk kez suç işleme kanunların göre 12,5 yıl ceza alması oldukça olası görünüyor. Savcılık makamı suçun ağırlaştırıcı unsurlar bulundurduğu için cezanın daha da artmasını talep ediyor.