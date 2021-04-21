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George Floyd davasında ne karar çıktı? Polisler ceza aldı mı?

Amerikalı siyahi genç karıştığı bir suçta polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmüştü. Derek Chauvin hakkında 29 Mart tarihinde dava açılmıştı. Açılan davanın sonucu belli oldu. Derek Chauvin hakkındaki suçlamalar ve alacağı ceza belirlendi. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

21 Nisan 2021 Çarşamba 01:36
George Floyd davasında ne karar çıktı? Polisler ceza aldı mı?
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Amerika Birleşik Devletleri’nde George Floyd’un öldürülmesi ile alakalı olan davada eski polis Derek Chauvin, hakkındaki 3 suçlamanın hepsinden suçlu olarak bulundu. ABD polislerinin çok nadiren ceza aldığı bu gibi olaylarda Chauvin’in artık yaşamını hapishanede geçireceği düşünülüyor. Siyahi Amerikalı Geroge Floyd’un ölümüne dair eski polis Derek Chauvin’İn yargılandığı davada 12 kişilik jüri, hemen hemen 10 saat süren tartışmadan sonra yerel saat ile 16.10’da kararını bildirdi. 

3 Suçtan hüküm yedi!

Yargıç Peter Chaill tarfından verilen karar okundu. Chauvin’e yöneltilen 2 ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme iddialarının hepsinden suçlu bulundu. Kararın okunmasından sonra Chauvin hakkındaki kefalet iptal edildi ve tutuklandı. 

Tüm yaşamı cezaevinde geçecek!

İkinci dereceden cinayet ile suçlanarak,sadece bu suç sebebi ile 40 yıl ceza aldı. Üçüncü derece adam öldürme, sırası ile en fazla 25 ve 10 yıl hapis cezasına tabi tutuldu. 

29 Mart tarihinden itibaren devam eden davada toplam 45 tanık dinlendi. Savcılık ve savunma makamları bir önceki gün kapanış konuşmalarını yapmıştı. Karar, Floy’un öldürüldüğü gün Minnesota eyaletine bağlı olan Minneapolis şehrinde bulunan George Floyd Meydanı’nda toplanan insanlar tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. 

George Floyd’un vefatı 

Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayısıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı zamanda, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması sebebi ile  dakikalarca "nefes alamıyorum" diye inlemişti.Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara sebep olmuştu. Floyd'un ölümüne sebep olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra tutuklanmış, hakkında 2 ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılmıştı.Chauvin, 29 Mayısıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.




Son Güncelleme: 21.04.2021 01:36
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Anahtar Kelimeler:
ABDGeorge FloydDerek Chauvin
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