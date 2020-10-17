Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Ermenistan sivilleri hedef alarak Azerbaycan Gence kentine gerçekleştirdiği saldırılarda 14 sivilin ölümüne birçok kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Şehirde gerçekleşen saldırıların korkunçluğu sabahın ilk ışıkları ile birlikte ortaya çıktı.

Daha önce Ermenistan tarafından saldırıya uğrayan Azerbaycan Gence kenti yaralarını saramamışken Azerbaycan'ın Gence kentine tekrar Ermenistan tarafından saldırı düzenlendi. Gerçekleştirilen füze saldırısı sonucunda uyku vaktinde 13 kişi ölüme yakalandı. Birçok yaralının da olduğu saldırı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev açıklamalarda bulundu.

TAHRİBAT BÜYÜK

Azerbaycan’ın 2. Büyük kenti olan Gence kenti Ermenistan’a 50-60 km uzaklıkta bulunuyor. Kalabalık bir nüfusa sahip olan kentte Ermenistan tarafından fırlatılan füzeler saat gece 01:00 sıralarında ulaştı. Atılan balistik füze, kentinin Cevathan Mahallesi'ndeki Hüsü Hacıyev Sokağı'nda bulunan apartman ve bir çok eve isabet etti. Sokakta bulunan birçok ev yıkılırken çoğu evde hasar aldı.

Saldırı sonrası gün ağarması ile Gence kentinin yıkımları ortaya çıktı. Korkunç görüntülerin olduğu sokakta yaralılar hastanelere kaldırılırken ölen kişilerin kimlik bulma çalışmaları yapılıyor.

