Geleceğe gönderildiğini iddia eden adam, gelecekten fotoğraf paylaştı

Milyonlarca kullanıcı bulunan TikTok’ta her gün ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Platformda, Alexander Smith adlı bir kullanıcı 1981 yılında CIA tarafından gizli bir görev için geleceğe gönderildiğini ve 2118 yılına gittiğini iddia etti.

Geleceğe gidip geldiğini iddia ediyor

Alexander Smith, gerçekleştirdiği zaman yolculuğunu tüm dünyaya kanıtlamak için çektiği fotoğraf karesini uygulama üzerinden paylaştı. Video kısa sürede milyonlarca kez izlenirken, bahsi geçen fotoğrafta bir çöl ve çöldeki kaktüsler yer alıyor. Smith bu fotoğrafı, 2118 yılında Dünya’nın küresel ısınma etkisi altında olduğunu söyleyerek açıklıyor.

‘’Uzaylılar bizi ziyaret edecek’’

‘’Kuzey Kore ve ABD savaşacak’’

Geleceğe gönderildiğini iddia eden Smith, zaman yolculuğunda uzaylıların varlığını gördüğünü ve gelecekte uzaylıların bizi ziyaret edeceğini söyledi.

Smith, 3.dünya savaşının Kuzey Kore ve ABD arasında olacağını ve bu savaştan sonra dünyanın daha iyi bir hale geleceğini iddia etti.