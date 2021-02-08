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Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü geçişlere açılıyor!

Koronavirüs salgınından dolayı 2020 Mart ayından bu yana kapalı olan Gazze ile Mısır arasındaki geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı yarın çift yönlü geçişler için açılıyor. İsrail tarafından kuşatma altında olan Gazze Şeridi ile Mısır'ı birbirine bağlayan Refah Sınır Kapısı yarın geçişler için çift taraflı bir şekilde açılıyor.

08 Şubat 2021 Pazartesi 18:56
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü geçişlere açılıyor!
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Gazze İle Mısır Arasındaki Refah Sınır Kapısı Çift Yönlü Geçişlere Açılıyor!

İsrail’in kuşatması altında bulunan Gazze Şeridi ile Mısır'ı birbirine bağlayan Refah Sınır Kapısı yarın çift taraflı geçişler için faaliyete geçiyor. 

Gazze'de İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır makamlarının, Refah Sınır Kapısını yarın çift yönlü geçişler için açacaklarını bildirdi.

Bezm açıklamasında, sınır kapısının kaç gün açık kalacağına ilişkin herhangi bir bilgi aktarmadı. 

Bakanlık sözcüsünün açıklaması, Hamas ile Fetih hareketlerini Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya getiren Filistin kapsamlı ulusal diyalog görüşmelerinin başlamasıyla eş zamanlı bir şekilde gerçekleşti.

Mısır, sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısını çift yönlü geçiş yapılması için geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca açık tutmuştu.

Mart ayında Koronavirüs salgınına yönelik önlemler çerçevesinde çift yönlü geçişlere kapatılmış olan Refah Sınır Kapısı, bazı zamanlarda birkaç günlük süre ile açılıp faaliyet gösteriyor.



Son Güncelleme: 08.02.2021 18:56
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Anahtar Kelimeler:
Gazze-Mısır Refah Sınır KapısıRefah Sınır KapısıİsrailKoronavirüs
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