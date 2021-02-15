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Gara katliamı açıklamalarıyla skandal yaratan ABD'den geri adım!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İki mevkidaş arasında gerçekleşen görüşmede son günlerde yaşanan terör olayları ele alındı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:24
Gara katliamı açıklamalarıyla skandal yaratan ABD'den geri adım!
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ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi sağlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmede terörle mücadele konularını ele aldı ve son günlerde ABD'den yapılan skandal açıklamalardan duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Bu görüşme sonrası ABD'den geri adım atıldığı ve açıklamalarda düzeltme yapıldığı kaydedildi.

Terörle mücadele konularının ele alındığı konuşmada Blinken'in Bakan Çavuşoğlu'na, Gara'da şehit olan 13 Türk vatandaşı için taziyelerini ilettiği ve bu katliamın sorumlusu olarak da PKK terör örgütünün olduğunu söylediği bildirildi.

İki ülke arasında bazı bölgesel meselelerin ele alındığı, FETÖ kaynaklı saldırılar ile PKK/PYD ile mücadelenin değerlendirildiği görüşmede S-400 meselesinin konuşulmasını yanı sıra Suriye ve Doğu Akdeniz konularına da değinildiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun görüşme sırasında Gara'da gerçekleşen katliam ile ilgili ABD'nin yaptığı bazı açıklamalarda Türkiye'nin rahatsızlık duyduğunu dile getirdiği belirtilirken iki mevkidaşın önümüzdeki günlerde ele aldıkları konuları daha ayrıntılı görüşmek için mutabık kaldıkları bildirildi.



Son Güncelleme: 15.02.2021 21:24
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Anahtar Kelimeler:
ABDMevlüt çavuşoğluAntony BlinkenGara
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