İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
Son Dakika
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği...
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Son Dakika
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad...
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...

Gara bölgesi nerededir, hangi ülkede yer alıyor? Gara nerede, haritası ve haritadaki yeri

PKK terör örgütünün yeniden barınma emellerinin engellenmesi için yeni bir harekat başlatıldı. Harekat' ın düzenlendiği bölgede 13 vatandaşımız şehit düştü. Gara bölgesi hani ülkenin sınırında? Pençe Kartal 2 Harekatı hakkında detaylara haberimizde yer verdik.

15 Şubat 2021 Pazartesi 19:05
Gara bölgesi nerededir, hangi ülkede yer alıyor? Gara nerede, haritası ve haritadaki yeri
Takip Et:

Pençe Kartal 2 Harekatı sebebiyle Gara bölgesi hakkında detaylar merak edilmektedir. TSK, Gara’ da PKK terör örgütüne karşı harekat başlattı.

TSK tarafından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünün Irak’ın kuzeyinde yeniden barınma bölgeleri oluşturmaya çalıştığı vurgulandı.

Gara bölgesi

Kürtçe ismi Gare’ dir. Kuzey Irak’ın dağlık kısmındadır. Türkiye sınırından ortalama 40 kilometre uzakta bulunmaktadır. Engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Kandil Dağı’na uzaktır ancak dağlık olmasından dolayı Kandil Dağı kadar önemlidir.

Gara’da bulunan mağarada 13 asker şehit edildi. Olayın sonrasında yeni bir operasyon düzenlenerek onlarca terörist öldürüldü.



Son Güncelleme: 15.02.2021 19:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GaraŞehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin sürpriz bebek pozları!
Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin sürpriz bebek pozları!
TikTok'ta bir kullanıcı Sevgililer Gününde eşine sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğraflarını verdi!
TikTok'ta bir kullanıcı Sevgililer Gününde eşine sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğraflarını verdi!
Afrin'de bombalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Afrin'de bombalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
İngiliz Kraliyet ailesi Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan 2. bebeklerini bekliyor!
İngiliz Kraliyet ailesi Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan 2. bebeklerini bekliyor!
14 Şubat'ta Navalny destekçileri sokaklara döküldü!
14 Şubat'ta Navalny destekçileri sokaklara döküldü!
Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Clubhouse'ye davet etti!
Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Clubhouse'ye davet etti!

Popüler Haberler

Gara bölgesi nerededir, hangi ülkede yer alıyor? Gara nerede, haritası ve haritadaki yeri
Geniş Aile Komşu Kızı filminin konusu ne, fimin oyuncuları kimlerdir?
İlk oruç ne zaman tutulacak? 2021 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak?
360 TV Benim Yemeğim program sunucusu Rafet İnce kimdir?
Seni Çok Bekledim Zahide öldü mü? Türkü Turan diziden ayrıldı mı?
Günlük burç yorumları; 16 Şubat 2021 Salı burç yorumları
Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? Nescafe 3ü1 Arada çekiliş ve sonuç açıklama tarihleri
A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı?
Signal uygulaması nedir ve kime aittir? Signal hesap nasıl silinir?
TJK at yarışı bülteni 16 Şubat 2021 Salı at yarışı programı
Diyanet 18 Aralık 2020 Cuma hutbesi yayınlandı! Haftanın Cuma Hutbesinin konusu
Star Tv Akrep dizisi ne zaman başlıyor, dizide kimler oynuyor? Akrep 1. Bölüm fragmanı ve yayın tarihi
Trendyol 2021 Sevgililer Günü indirimi ne zaman başlayacak? Trendyol Sevgililer günü kampanyası indirimleri
Hayat Sağlıklı Güzel sunucuları kimdir? Nefise Karatay ve DR. Mevlüt Dağ hakkında bilgiler
Netflix ile La Casa De Papel 5.yeni sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu? Gözler efsane dizi için Netflix'de
TJK canlı 15 Şubat Pazartesi 2021 at yarışı sonuçları
TEB CEPTETEB neden girilemiyor? Banka uygulamarı neden çöküyor?
Çiftlik hayvanları türleri ve çeşitleri nelerdir? 2021
Sol Yanım dizisinin finali ne zaman?
İŞKUR evde yapılabilecek iş nasıl bulunur? İŞKUR evde ek iş veriyor mu?
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.