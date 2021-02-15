Gara bölgesi nerededir, hangi ülkede yer alıyor? Gara nerede, haritası ve haritadaki yeri

Pençe Kartal 2 Harekatı sebebiyle Gara bölgesi hakkında detaylar merak edilmektedir. TSK, Gara’ da PKK terör örgütüne karşı harekat başlattı.

Gara bölgesi

TSK tarafından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünün Irak’ın kuzeyinde yeniden barınma bölgeleri oluşturmaya çalıştığı vurgulandı.

Kürtçe ismi Gare’ dir. Kuzey Irak’ın dağlık kısmındadır. Türkiye sınırından ortalama 40 kilometre uzakta bulunmaktadır. Engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Kandil Dağı’na uzaktır ancak dağlık olmasından dolayı Kandil Dağı kadar önemlidir.

Gara’da bulunan mağarada 13 asker şehit edildi. Olayın sonrasında yeni bir operasyon düzenlenerek onlarca terörist öldürüldü.