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Ganj Nehri'nde Kovid-19'dan ölen cansız bedenler kıyıya vurdu

Covid-19 ile mücadelede oldukça zorlu günler geçiren Hindistan şimdi de başka bir sorunla karşı karşıya. Covid-19'dan ölen 40-45 vatandaşın cesetlerinin kıyıya vurduğu sebebinin ise mezarlıkta yer kalmadığı için ölenlerin nehre atıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:28
Ganj Nehri'nde Kovid-19'dan ölen cansız bedenler kıyıya vurdu
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 Covid-19 salgını Hindistan’da hızla yayılmaya devam ediyor. Bu zor günlerle mücadele edel ülkede Covid-19’dan dolayı ölen kişilerin cesetleri Ganj Nehri kıyısına vurdu. Bihar Bölgesi’ndeki Chausa köyünün Ganj Nehri kıyısına neredeyse 40-45 kişinin cesedinin vurduğu bildirildi.

Köyün yetkililerinden olan Ashok Kumar konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

 "Yaklaşık 40-45 ceset yüzerken görüldü"

Başka bir yerel yetkili ise şu ifadelerle açıklamada bulundu:

“Şişmiş durumdalar ve en az 5 ila 7 gündür suyun içindeler. Nereli ve hangi kasabalı olduklarını soruşturmamız gerekiyor" 

Ortaya atılan iddialar ise ülkede vakalardan dolayı krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmadığı için ölenlerin bedenlerinin nehre atıldığı yönünde.

Ülke avukatlarından Ashwini Varma’nın yerel bir Hindistan kanalında yaptığı açıklama ise şu şekildedir:

"Bir cesedi yakmak neredeyse 30-40 bin Hindistan rupisi tutuyor. Bu nedenle durumu kötü olan kişiler cesetleri Ganj Nehri’ne atmayı tercih ediyor. Sokak köpekleri, Kovid-19 kurbanlarına ait olabilecek cesetleri yiyor. Aynı zamanda bu da virüsü yayacak" 


Son Güncelleme: 12.05.2021 19:28
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Anahtar Kelimeler:
GanjNehriHindistanKovid-19
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