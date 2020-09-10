Game of Thrones ünlü oyuncusu Dame Diana Rigg yaşamını yitirdi

Game of Thrones ile James Bond’da rol alarak ünlenen aktris Diana Rigg yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü bilinen 82 yaşındaki oyuncunun kızı Rachael Stirling annesinin bu sabah uykusunda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dame Diana Rigg kimdir?

Şuana kadar pek çok film ve televizyon dizisinde rol alan Rigg, 1969 yılında Kraliçe’nin Hizmetinde filminde ve Game of Thrones yapımında rol alarak kitlelerce tanınmıştır.

20 Temmuz 1938 yılında dünyaya gelen Rigg, oyunculuk kariyerine 1957’de başlamıştır. 1969 yapımı James Bond filminde James Bond’un eşi Kontes Teresa di Vicenzo karakterine hayat veren Rigg, 1994’te En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülüne layık görülmüştür.