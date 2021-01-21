Fransız tarihçi 1915 Ermeni Soykırımı iddialarına sert tepki!

Sözde Ermeni soykırımı Avrupa’da ve Ermenistan’da sürekli dile getirilirken konu ile ilgili araştırma yapan Fransız tarihçi Dr. Maxime Gauin’in açıklamaları dikkat çekti. Türk – Amerikan Güvenlik Vakfı’nda konuşma yapan Gauin 1915’te yaşanan olayın soykırım olarak değerlendirilemeyeceğini açıkladı.
Ayrıca 4 Eylül 2019 yılında Türklere karşı ırkçı saldırıda bulunan ve bunu haberleştiren MedyaTurk Info ve yöneticileri için kovuşturma soruşturmalarının başlatıldığı öğrenildi.
Son Güncelleme: 21.01.2021 17:32