Fransız tarihçi 1915 Ermeni Soykırımı iddialarına sert tepki!

Sözde Ermeni soykırımı Avrupa’da ve Ermenistan’da sürekli dile getirilirken konu ile ilgili araştırma yapan Fransız tarihçi Dr. Maxime Gauin’in açıklamaları dikkat çekti. Türk – Amerikan Güvenlik Vakfı’nda konuşma yapan Gauin 1915’te yaşanan olayın soykırım olarak değerlendirilemeyeceğini açıkladı.

Fransız tarihçi Maxime Gauin açıklamalarında, ‘Milletvekili, memur ve üst düzey devlet adamlarının da dahil olduğu en az 350 bin kişilik hatta Osmanlı Devletine göre 500 bin kişilik bir kafilenin anlaşmalar ile tehcir edilmesi ve rasyonel bir ulusal güvenlik algılamasının yapılması yaşanılan olayın soykırım olmadığına delil olarak gösterilebilir’ demesi dikkat çekti.

Ayrıca 4 Eylül 2019 yılında Türklere karşı ırkçı saldırıda bulunan ve bunu haberleştiren MedyaTurk Info ve yöneticileri için kovuşturma soruşturmalarının başlatıldığı öğrenildi.