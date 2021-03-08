Fransa'yı sarsan helikopter kazası!

Uzunca bir zamandır uçak üreticiliği yapan Dassault Endüstri şirketlerinin varislerinden Olivier Dassault, helikopter kazasında hayatını kaybetti. 2002 yılından itibaren Oise bölgesinde milletvekilliği görevinde bulunan 69 yaşındaki milyarderin ölümü Fransa'da büyük üzüntü yarattı.

Milletvekili Dassault'u taşıyan helikopterin, Calvados bölgesinde düştüğü ve kazada pilotla birlikte hayatını kaybettiği duyuruldu. Helikopterin hangi nedenden dolayı düştüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken kaza haberini alan Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak mesajında, Dassault'un ülkesini çok sevdiğini ve her daim hizmetlerini gördüklerini söyledi.

Macron, mesajının devamında Dassault'ın ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğu yönünde ifadelere de yer verdi.