Fransa'da polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı!

Tartışmalı yasa tasarısının geri çekilmesi sebebiyle Paris ve diğer şehirlerde Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Ligi, gazeteci sendikaları, sarı yeleklilerin yaptığı çağrı sebebiyle sokaklara indi.

Protestocular Republique Meydanı'nda toplandı ve ünlü meydanda polisle protestocular arasında gerginlik oldu.

Polis ekipleri, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldı.

İnsan hakları örgütlerine göre adı geçen yasa tasarısı sebebiyle her hafta eylem yapılması gerekiyor.

Tartışmalara sebep olan genel güvenlik yasa tasarısı

Mart ayında senatoda konuşulacak olan yasa tasarısının 22. maddesine göre polisler ve jandarmalar gösterileri havasız insan aracı olan drone kullanarak izleyebilecek.

Genel güvenlik yasa tasarısında, polislerin kamusal alanlarda çekilmiş olan kayıtları kullanma yetkisi genişletiliyor. Gösterilerde helikopter ve dronelarla çekilmiş olan görüntülerin yayılması için uygun ortam yaratılıyor.

Tasarıdaki 24. maddeye göre güvenlik kuvvetlerinin görüntüsü yayınlayan kişilere 1 yıl hapis cezası ve 45 bin avroya varan para cezası verilecek. Çok fazla tepki geldiği için bu maddede değişiklik yapılacağı açıklandı.