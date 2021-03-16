Fransa'da ortaya çıkan yeni mutasyon, PCR testini negatif gösteriyor!

Fransa Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir son dakika duyurusunda Bretagne bölgesinde yeni tip koronavirüs mutasyonunun tespit edildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada uzmanların 'Breton varyantı' adını verdikleri yeni mutasyonun 8 kişide tespit edildiği ve bu kişilerin PCR testlerinin negatif çıktığı aktarıldı.

PCR testlerinde çıkmayan ve 8 kişide çıkan Sars-Cov-2 mutasyonunu ile ilgili yapılan ilk araştırma sonuçlarında söz konusu mutasyon varyantının normal virüsten daha hızlı bulaşa sahip olmadığı ve ayrıca öldürücü olmadığı da belirtildi. Mutasyonun tespit edildiği 8 kişinin tipik semptomlar gösterdiğini fakat alınan nazofaringeal öneklerle birlikte yapılan RT-PCR testlerin sonuçlarının negatif çıktığı belirtilirken seroloji testleri yada derin solunum yoluyla alınan öneklerde PCR testlerin pozitife döndüğü ifade edildi.

Söz konusu gelişmeler sonrası Sağlık Genel Müdürlüğü tarafında doktorlara gönderdiği yazıda, yeni ortaya çıkan mutasyonlu varyantın alt tanısıyla ilgili virolojik testlerin yapıldığı ve yeniden tanımlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.