İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...

Fransa'da Covid-19 rekor kırmaya devam ediyor!

Koronavirüsün etkilerinin en ağır olduğu ülkelerin başında gelen Fransa'da son 24 saatte saptanan vakalar açıklandıktan sonra durumun ağırlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Son 24 saatte 20 bin 177 kişinin testi pozitif çıkarken 171 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

10 Ocak 2021 Pazar 03:09
Fransa'da Covid-19 rekor kırmaya devam ediyor!
Takip Et:

Koronavirüsün etkilerini en fazla gösterdiği ülkelerden bir tanesi olan Fransa, son 24 saat verilerini açıkladı. Açıklanan verilerde son 24 saatte 20.177 kişinin testinin pozitif olduğu belirtildi.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda son 24 saatte 20 bin seviyelerinde olduğu açıklandı.

Ülke genelinde ki hastanelerde yapılan test sonucunda kesin vaka sayısı 20.177 olarak açıklanırken toplam vaka sayısı 2 milyon 767 bin 312 oldu. 171 kişinin hayatını kaybettiği Fransa’da toplam ölü sayısı 67.599’a yükseldi.

Hastanelerde durumu ağır olan entübe hasta sayısı 2.609’a yükselirken tedavisine devam edilen hasta sayısı 24.273 oldu. Fransa genelinde Covid-19’u yenenlerin sayısı ise 202.165 oldu.

Fransa tarafından yapılan açıklamalarda testi yapılan kişilerin testlerinin pozitif çıkma oranı %6,3 artış gösterdi.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 03:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fransa24 SaatCovid-19Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'da gaz boru hattında büyük patlama meydana geldi
Ukrayna'da gaz boru hattında büyük patlama meydana geldi
Mutasyonlu virüsün yayılmaya devam ettiği İngiltere'de vaka sayısı 3 milyonu aştı
Mutasyonlu virüsün yayılmaya devam ettiği İngiltere'de vaka sayısı 3 milyonu aştı
Almanya'da koronavirüsten rekor ölüm sayısı!
Almanya'da koronavirüsten rekor ölüm sayısı!
ABD'deki Kongre baskınında kürsüyü çalan adam yakalandı
ABD'deki Kongre baskınında kürsüyü çalan adam yakalandı
Almanya, sosyal medya platformlarına daha fazla yükümlülük getirecek
Almanya, sosyal medya platformlarına daha fazla yükümlülük getirecek
Meksika'da cenaze törenine silahlı saldırı: 9 ölü
Meksika'da cenaze törenine silahlı saldırı: 9 ölü

Popüler Haberler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Rüyada et görmek ne demek, et görmek ne anlama gelir?
Endonezya'da yolcu uçağı radardan kayboldu
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Banka şube kodu nedir, nerede yazmaktadır? Banka şube kodu ne demek ve nereden öğrenilir?
GSS geçmiş dönem prim borcu sorgulaması nasıl yapılır? GSS geçmiş dönem borcunu öğrenme
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizi oyuncusu Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci hakkında bilgiler
Evde bakım maaşı yatan iller 10 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
İş Kanunu'nun 25.maddesi nedir, neden önemlidir?
ÖSYM EUS Sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? 2019 EUS sınav tarihleri
DGS sınavı kaç puan üzerinden değerlendiriliyor? Kaç puan başarılı sayılır
Show TV Çukur final mi yapacak, bitiyor mu?
65 Yaş yaşlılık maaşı için başvuruda gereken belgeler nelerdir? 2021
Müge Anlı yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor?
Acemi Anneler Melahat karakterini kim canlandırıyor? Deniz Gökçe Kayhan kimdir?
PTT kart iban numarası nerde yazar, kart üzerinde iban numarası nerede?
Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizisi çekim yeri
Yatıya Misafirim Var başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
E-devlet HGS bakiye sorgulama işlemleri 2021
Yemin dizisi Kumru karakterini kim canlandırıyor? Elif Özkul biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.