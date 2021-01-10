Fransa'da Covid-19 rekor kırmaya devam ediyor!

Koronavirüsün etkilerini en fazla gösterdiği ülkelerden bir tanesi olan Fransa, son 24 saat verilerini açıkladı. Açıklanan verilerde son 24 saatte 20.177 kişinin testinin pozitif olduğu belirtildi.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda son 24 saatte 20 bin seviyelerinde olduğu açıklandı.

Ülke genelinde ki hastanelerde yapılan test sonucunda kesin vaka sayısı 20.177 olarak açıklanırken toplam vaka sayısı 2 milyon 767 bin 312 oldu. 171 kişinin hayatını kaybettiği Fransa’da toplam ölü sayısı 67.599’a yükseldi.

Hastanelerde durumu ağır olan entübe hasta sayısı 2.609’a yükselirken tedavisine devam edilen hasta sayısı 24.273 oldu. Fransa genelinde Covid-19’u yenenlerin sayısı ise 202.165 oldu.

Fransa tarafından yapılan açıklamalarda testi yapılan kişilerin testlerinin pozitif çıkma oranı %6,3 artış gösterdi.