Fransa'da bugün 409 kişi koronadan hayatını kaybetti

Avrupa ülkelerinden Fransa'da koronavirüs hastalığı can almaya devam ediyor.

SON 24 SAAT İÇİNDE 409 KİŞİ CAN VERDİ

Hastalıktan en çok etkilenen ülke Fransa'da bugün 409 kişi korona virüs hastalığına bağlı olarak hayatını kaybederken, ülkede son 24 saat içinde tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 8 bin olarak açıklandı. Son açıklanan rakamlar ile birlikte Fransa'da bugüne kadar tespit edilen korona virüs vaka sayısı 4 milyon 840 bini aştı.

HASTANELERDE TEDAVİ GÖREN KİŞİ SAYISI 30 BİNİ ÜZERİNDE

Ülkede salgın süresince can veren kişi sayısı ise 97 bini aştı.

Fransa sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede ki hastanelerde yoğun bakımda hastalık ile mücadele eden kişi sayısı 5 bin 626, hastanelerde tedavi gören toplam kişi sayısının ise 30 binin üzerinde olduğu duyuruldu.

9,5 MİLYON KİŞİYE İLK DOZ AŞI VURULDU

Öte yandan ülkede aşılama çalışmaları devam ederken, 9,5 milyondan fazla kişiye ilk doz, 3,2 milyonu aşkın kişiye ise 2,doz koronavirüs aşısının yapıldığı duyuruldu.