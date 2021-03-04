Fransa'da bir günde 26 bin 788 Covid-19 testi pozitif çıktı

Fransa’da 24 saat içerisinde 326 kişi yaşamını yitirdi ve ülkedeki Covid-19 sebepli toplam ölü sayısı 87.568 oldu.

Ülkede 24 saat içinde 26.788 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam3.810.316’ya çıktı.

Hastanelerde tedavi gören 25.111 hastanın 3.637’si yoğun bakımda tedavisine devam ediyor. İyileşen ve sağlığına tekrar kavuşan kişi sayısı bin 396 artışla 261.289’a yükseldi.

Fransa’da aşılama çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar ülkede aşılanan kişi sayısı 3 milyon 133 binin üzerine çıktı. Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, nisanın ortasından itibaren normal hayata geçiş yapılabileceğini ifade etti. Attal, bu ayın sonunda kadar 9 milyon kişinin aşılanmasını hedeflediklerini söyledi.