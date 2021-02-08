Fransa'da 140 yıllık tarihe sahip Kuş Pazarı kapatılacak

Paris’te bulunan 140 yıllık Kuş Pazarı’nın kapatılması kararı alındı. Kuş Pazarı’nın kapatılması kararı Paris Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alındı. Kuş Pazarı’nın kapatılması için hayvan hakları denekleri tarafından çok fazla baskı yapılıyordu. Yaptıkları baskılar ve başvurular nihayet sonuçlandı. Belediye Meclisi, Kuş Pazarı’nın hâlâ eski çağda yaşamaya devam ettiğini ifade etti.
Kuş Pazarı, her yıl ülkeyi ziyaret eden turistler tarafından büyük bir ilgi görüyordu. Pazar’ın 1808’de Çiçek Pazarı ismiyle kurulduğu ve adının sonradan Kuş Pazarı olarak değiştirildiği biliniyor.
Son Güncelleme: 08.02.2021 18:34