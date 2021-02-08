Fransa'da 140 yıllık tarihe sahip Kuş Pazarı kapatılacak

Paris’te bulunan 140 yıllık Kuş Pazarı’nın kapatılması kararı alındı. Kuş Pazarı’nın kapatılması kararı Paris Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alındı. Kuş Pazarı’nın kapatılması için hayvan hakları denekleri tarafından çok fazla baskı yapılıyordu. Yaptıkları baskılar ve başvurular nihayet sonuçlandı. Belediye Meclisi, Kuş Pazarı’nın hâlâ eski çağda yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

Paris Belediye Başkan Yardımcı, bu konu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Najdovski yaptığı açıklamada, Kuş Pazarı’ndaki hayvanların kötü şartlar altında orada tutulduğundan söz etti. Hayvanların, kendilerine uygun olmayan kafeslerde kötü şartlar altında yaşadığını ve böyle bir şeye müsaade edemeyecekleri için 140 yıllık pazarı kapatma kararı aldıklarını açıkladı. Ayrıca pazarda hayvan ticaretinin de yapıldığını ve bu durumu engellemenin neredeyse imkansız olduğunu da ekledi.

Kuş Pazarı, her yıl ülkeyi ziyaret eden turistler tarafından büyük bir ilgi görüyordu. Pazar’ın 1808’de Çiçek Pazarı ismiyle kurulduğu ve adının sonradan Kuş Pazarı olarak değiştirildiği biliniyor.

