Fransa Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmaya karar verdi!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında seyahat kısıtlaması getirdiği 'kırmızı ülkeler' listesine daha önceden Türkiye'yi dahil eden Fransa, listede yeni güncelleme yaptı ve listeden Türkiye'yi çıkardı.
Bu karar sonrasında Türkiye'den Fransa'ya seyahat emek isteyen tüm yolcular 10 gün zorunlu karantina uygulamasında dahil edilemeyecekler. Yolcular seyahatleri sırasında sadece negatif test sonucunu ibraz edecekler ve kişi aşılanmadıysa test sonucunu ibraz ettikten sonra kontrol amaçlı kendisini 7 gün izole etmesi gerecek.
Son Güncelleme: 17.06.2021 12:28