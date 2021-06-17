Fransa Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmaya karar verdi!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında seyahat kısıtlaması getirdiği 'kırmızı ülkeler' listesine daha önceden Türkiye'yi dahil eden Fransa, listede yeni güncelleme yaptı ve listeden Türkiye'yi çıkardı.

Konuyla ilgili bir son dakika açıklaması yapan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye'de son zamanlarda görülen vaka azalışlarının da etkisiyle Fransa'nın seyahat kısıtlaması koyduğuden Türkiye'nin çıkarıldığı ve Kovid-19'un aktif olarak yayılma gösterdiği fakat kontrol altında tutulduğu, turuncu listeye dahil edildiğini söyledi.

Bu karar sonrasında Türkiye'den Fransa'ya seyahat emek isteyen tüm yolcular 10 gün zorunlu karantina uygulamasında dahil edilemeyecekler. Yolcular seyahatleri sırasında sadece negatif test sonucunu ibraz edecekler ve kişi aşılanmadıysa test sonucunu ibraz ettikten sonra kontrol amaçlı kendisini 7 gün izole etmesi gerecek.