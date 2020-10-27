Fransa, Türkiye’de kendisini temsil eden Büyükelçisini geri çağırdı!

Türkiye ile Fransa arasında yaşanan diplomatik gerilim giderek artıyor. Doğu Akdeniz meselesi nedeniyle iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının birbirlerine karşı açıklamalarda bulunması sonrasında bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Fransa Türkiye Büyükelçisini Geri Çağırdı

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklama kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ilgili yapmış olduğu açıklamaların kabul edilemez olduğu belirtilerek, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro’yu geri çağırdığı aktarıldı.

Türkiye’yle ilgili değerlendirmelerin yapılması için geri çağrılan Magro’nun yapılan görüşmeler ardından yeniden görev yerine gidebileceği ifade edilenler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Açıklamalarda Bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapmış olduğu açıklamasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkında, “Fransa'da bir zat var adı Macron. Bunun İslam ile sıkıntısı nedir? Macron'un zihinsel açıdan tedaviye ihtiyacı olduğu gayet açıktır. İnanç hürriyinden anlamaz, inanç özgürlüğünden anlamaz, kendi ülkesinde milyonlarca farklı inançtan insana bu şekilde davranan bir devlet başkanına ancak acınır. İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana fayda getirmez. 1 yıl sonra seçim var. Fransa halkı seni sandıkta paket yapıp köşeye koyacak. Yolun pek uzun olmayacak” ifadelerine yer vermişti.

