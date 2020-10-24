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Fransa panikte! Koronavirüs vaka sayılarında patlama yaşanıyor

Salgın hastalık koronavirüs Avrupa ülkelerinden Fransa'da durdurulamaz bir şekilde yayılıyor. Son 24 saat içinde vaka sayılarında patlama yaşanıyor.

24 Ekim 2020 Cumartesi 23:55
Fransa panikte! Koronavirüs vaka sayılarında patlama yaşanıyor
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Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs pandemisi ABD'den sonra Avrupa kıtasınıda üssü ilan etmiş durumda. Avrupa'da günlük vaka sayılarında ki artış rekor düzeyde gerçekleşiyor.

Son olarak Avrupa ülkesi Fransa'da vaka sayılarında artış rekor düzeylere çıktı. Ülkede son 24 saat içinde görülen pozitif vaka sayısının 45 bini aştığı bildirildi. Fransa sağlık bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre son günlerde vaka sayılarında patlama yaşanıyor.

Öte yandan Fransa'da son açıklanan resmi rakamlara göre bugüne kadar hastalığa yakalanan kişi sayısı 1 milyon 100 bine dayandı. Son olarak açıklanan 45 bin 400 vaka ise bugüne kadar Avrupa ülkelerinde günlük olarak en yüksek vaka sayısına eşit olduğu öğrenildi.

 

Ülkede hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saat içinde 138 kişi olurken hastalık yüzünden toplam can kaybı 35 bine dayanmış durumda


Fransa vatandaşlarına yapılan koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkma oranı ise yüzde 16'yı geçmiş durumda.

 

Diğer yandan Fransa'da, dün ki vaka sayısı 42 bin 32, önceki gün ki ise 41 bin 622 olmuştu

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI UYGULAMADA

Avrupa ülkesinde hastalık ile mücadele kapsamında, 38 yeni bölgede daha kararlaştırılan 'gece sokağa çıkma' yasağı 6 hafta süreliğine yürürlüğe girdi. Böylece, söz konusu yasağın uygulandığı bölge sayısı 54'e yükseldi.

66 milyon nüfuslu ülkede bu uygulama yaklaşık 46 milyon kişiyi kapsıyor.

 



Son Güncelleme: 24.10.2020 23:55
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KoronavirüsFransa Vaka SayılarıKovid 19Kovid
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