Fransa, Nisan ayının ortalarında normalleşmenin başlayabileceğini duyurdu!

Fransa’nın Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, ülkelerinde COVID-19 nedeni ile uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı ile diğer kısıtlamalar hakkında normalleşme sürecine dair planlama çalışmalarını yaptıklarını açıkladı.

Normalleşme süresi olan Nisannın ortalarını işaret eden Attal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yine zor günler ile karşı karşıya kalacağız, doğru, fakat aylar sonra ilk kez normal yaşam şartlarına dönüş yaklaşmakta. Bunun Nisan ayının ortalarından sonra gerçekleşeceğini umut etmekteyiz. Buna hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yakın zamanda ülkemizin temkinli olarak yeniden açılması için önerilerimizi sunmamızı istedi.” ifadelerine yer verdi.