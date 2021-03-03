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Fransa, Nisan ayının ortalarında normalleşmenin başlayabileceğini duyurdu!

Fransa’nın Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, ülkelerinin COVID-19 nedeni ile kritik bir süreçte olduğun söylerken, Nisan ayının ortalarına gelindiğinde normalleşmenin başlayabileceğini de açıkladı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Mart 2021 Çarşamba 21:49
Fransa, Nisan ayının ortalarında normalleşmenin başlayabileceğini duyurdu!
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Fransa’nın Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, ülkelerinde COVID-19  nedeni ile uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı ile diğer kısıtlamalar hakkında normalleşme sürecine dair planlama çalışmalarını yaptıklarını açıkladı.

Normalleşme süresi olan Nisan ayının ortalarını işaret eden Attal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yine zor günler ile karşı karşıya kalacağız, doğru, fakat aylar sonra ilk kez normal yaşam şartlarına dönüş yaklaşmakta. Bunun Nisan ayının ortalarından sonra gerçekleşeceğini umut etmekteyiz. Buna hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yakın zamanda ülkemizin temkinli olarak yeniden açılması için önerilerimizi sunmamızı istedi.” ifadelerine yer verdi.



Son Güncelleme: 03.03.2021 21:49
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Anahtar Kelimeler:
FransaNişanAyıNormalleşme
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