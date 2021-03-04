Fransa İçişleri Darmanin'den skandal cami açıklaması!

Fransa senatoda gerçekleştirilen komisyonda parlamenterler tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülke genelinde 2 bin 500 Müslümanın ibadet ettiği ve onlara ait olan 89 ibadethaneden sadece 17'sini yasal haklarını kullanarak kapattıklarını söyledi. Darmanin, büyük tepki toplayan bu açıklamalarına gerekçe olarak yasanın halka açık olarak hizmet veren söz konusu kurumların uymaları gereken güvenlik kurallarını ihlal ettiği yönünde yürürlükte olan yasayı gösterdi.

Bazı Fransa yasalarının ellerini ve kollarını bağladığı yönünde bir ifade kullanan Bakan Darmanin, Cumhuriyet kanunlarının söz konusu ibadethaneleri kapatmalarına müsaade etmediğini ve parlementoya sunulan yeni yasa tasarısında bu kurumları İçişleri Bakanlığına kapattırma imkanı tanıdığını belirtti.

Fransa'da bugün yürürlükte olan yasaların İçişleri Bakanlığı'na sadece 2 gerekçe göstererek ibadethane yerlerini kapatma yetkisinin tanındığını vurgulayan Darmanin, bunlarda birinin terör saldırısı ile bağlantılı olduğunun tespiti halinde olduğunu, ikincisinin de kamuya açık olarak hizmet veren söz konusu kurumların uymaları gereken şartları gerçekleştirmediklerinin tespiti olduğunu ifade etti.