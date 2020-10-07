Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu

4 ölü, en az 20 kişiden haber alınamıyor

’nın güneydoğusuyla Nice kentinin iç bölgesinde 1 Ekim itibariyle etkisini gösteren Alex fırtınası nedeniyle bölgede şiddetli yağış ve sel hakim oldu. Cuma günü yaşanan yağış nedeniyle sel ve saatteki hızı 186 kilometreye kadar ulaşan rüzgarlara neden olan fırtına şiddetini yitirmeye başlarken, Meteoroloji İdaresi tarafından alarm durumu 11 bölgeden 6 bölgeye çekildi.

İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan son dakika açıklamasında Alpes – Maritime bölgesinde fırtına sebebiyle 4 kişinin öldüğü ve en az 20 kişiden haber alınamadığına yer verildi. Çok sayıda köprünün de yıkımına neden olan fırtına bölgede büyük maddi kayıplara yol açtı.