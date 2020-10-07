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Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu

Fransa'da etkisini gösteren Alex fırtınası 186 kilometreye kadar ulaşan rüzgar hızıyla can ve mal kayıplarına yol açtı. İtfaiye yetkilileri bölgede 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 20 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 00:31
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
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Fransa’nın güneydoğusuyla Nice kentinin iç bölgesinde 1 Ekim itibariyle etkisini gösteren Alex fırtınası nedeniyle bölgede şiddetli yağış ve sel hakim oldu. Cuma günü yaşanan yağış nedeniyle sel ve saatteki hızı 186 kilometreye kadar ulaşan rüzgarlara neden olan fırtına şiddetini yitirmeye başlarken, Meteoroloji İdaresi tarafından alarm durumu 11 bölgeden 6 bölgeye çekildi.

4 ölü, en az 20 kişiden haber alınamıyor

İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan son dakika açıklamasında Alpes – Maritime bölgesinde fırtına sebebiyle 4 kişinin öldüğü ve en az 20 kişiden haber alınamadığına yer verildi. Çok sayıda köprünün de yıkımına neden olan fırtına bölgede büyük maddi kayıplara yol açtı.



Son Güncelleme: 07.10.2020 00:31
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