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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ruanda'dan soykırım için özür diledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika ülkesi Ruanda’ya resmi ziyarette bulundu. Macron, soykırım anıtı önünde yaptığı konuşmada soykırımı kabul ederek Ruanda halkından özür diledi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 15:27
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ruanda'dan soykırım için özür diledi
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Resmi ziyaretler kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika ülkesi Ruanda’ya resmi ziyarette bulundu. Macron, soykırım anıtı önünde yaptığı konuşmada soykırımı kabul ederek Ruanda halkından özür diledi.

Fransa, 1994 yılında Ruanda’da yüz binlerce insanı katletmişti. Fransa’nın bu kapsam rolü olduğu ifade eden Macron, o dönemde Fransa’nın soykırımı engellemediğini, aksine soykırıma sebep olacak olan silahları oradaki askerlere verdiğini de sözlerine ekledi. Daha önce bir gazeteye röportaj veren dönemin komutanlarından biri olan Mitterrand, 1998 yılındaki konuşmasında Ruanda gibi ülkelerde soykırım yapılmasının çok önemli olmadığını, oralarda soykırımın gayet normal olduğunu sözlerine eklemişti. Bu sözleri büyük tepki uyandırmıştı. O dönemde Fransa’ya Almanya’nın, Belçika’nın, Kongo, Kenya ve İsviçre’nin yardımcı olduğu iddia ediliyor.


Son Güncelleme: 27.05.2021 15:27
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Anahtar Kelimeler:
Emmanuel MacronRuanda
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