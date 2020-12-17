Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron koronavirüse yakalandı. Bilindiği gibi Fransa koronavirüs sürecinde oldukça yüksek vaka sayısına sahip ülkelerden biridir. Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı Macron’un koronavirüse yakalanmasının ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Macron’un 7 günlük karantinaya alındığı ve çalışmalarına uzaktan erişimle devam edeceği bildirildi. Öte yandan Macron’un yurt dışı ziyaretlerinin de iptal edildiği, görüşmelerin online olarak yapılacağı bildirildi.

Macron’un koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Macron ile görüşme yapan Başbakan Jean Castex de karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a geçmiş olsun mesajını iletti. Kalın, mesajında “Tez zamanda iyileşmenizi diliyoruz" ifadesine yer verdi.