Forbes'in 'en zenginler' listesinin başına yine Jeff Bezos geçti!

Merkezi ABD'de olan finansal ve ekonomi alandı dergi Forbes, dünyanın en zengin isimleri listesini açıkladı. Dünyanın en zengini ünvanını 177 milyar dolar servetiyle Jeff Bezos alırken, Türkiye'den 6,3 milyar dolar serveti ile Murat Ülker'in ve 4,4 milyar dolarlık serveti ile de Rönesans Holding’in patronu Erman Ilıcak'ın listeye dahil edildiği görüldü.

ABD, listeden yer alan 724 kişi ile en çok dolar milyarderinin bulunduğu ülke olarak kayıtlara geçerken ülkede yaşayan milyarderlerin servetlerinin son bir yıl içinde 1,5 trilyon dolar daha artırdıkları belirtildi. ABD’yi 690 milyar kişiyle Çin takip ederken, Çin'i 140 milyarder ile Hindistan, 136 milyarder ile Almanya takip etti. Türkiye ise toplam 27 milyarder ile liste içinde 20’inci sırada yer aldı.

Dünyanın en zengin insanı ünvanını Amazon şirketinin patronu Jeff Bezos, 177 milyar dolar gibi bir servetle kimseye kaptırmadı. Bezos’u 151 milyar dolar gibi bir servetle Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk takip ederken listenin üçüncü sırasına 150 milyar dolar gibi bir servetle Fransız iş insanı Benard Anault yerleşti. Listenin ilk beşini ise Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile Facebook CEO’su Mark Zuckerberg arka arkaya gelerek tamamladı.

TÜRKİYE'DEN ÜLKER LİSTENİN 421'İNCİ SIRASINDA

nde Türkiye milyarderlerinde en yüksek sırayı Ülker’in sahibi Murat Ülker kaptı. 6,3 milyar dolar servetin sahibi olan Ülker, var olan servetini geçtiğimiz yıla göre yüzde 46,5 oranında artırdığı görüldü. Dünya sıralamasının 421’nci sırasında yer alan Murat Ülker'i 4.3 milyar dolar gibi bir servete hükmeden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni yapan Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak takip etti. Ilıcak'ın listenin 655’inci sırasında yer aldığı görüldü.

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