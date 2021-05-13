Filistinli müslümanlar bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti

Doğu Kudüs'te son günlerde yaşanan gelişmeler müslüman halkı durdurmadı. Büyük direnişin gösterildiği Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Filistinliler bayram namazının hep birlikte kıldılar.

İsrail güçlerinin müdahalelerine karşı gelen halk Harem-i Şerif'e akın ederek işgal girişimine aldırış etmediler ve hep birlikte bayram namazını icra etiler. Mescid-i Aksa'yı tamamen dolduran yüzbinlerce Filistinli müslüman bayram namazından sonra saldırılarda şehit düşenler için gıyabi cenaze namazı kıldılar. Gıyabi cenaze namazı sonrasında ise çok sayıda Filistinli grup Harem-i Şerif'te bulunan Kıble mescidiyle Kubbet's Sahra arasındaki alanda işgalci İsrail'e karşı gösteri düzenledi.