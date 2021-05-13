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Filistinli müslümanlar bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, bayram sabahı Filistinli müslümanların akınına uğradı. Bayram namazının kılmak için Harem-i Şerif'e giden halk, camiyi hınca hınç doldurdu.

13 Mayıs 2021 Perşembe 12:46
Filistinli müslümanlar bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti
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Doğu Kudüs'te son günlerde yaşanan gelişmeler müslüman halkı durdurmadı. Büyük direnişin gösterildiği Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Filistinliler bayram namazının hep birlikte kıldılar. 

İsrail güçlerinin müdahalelerine karşı gelen halk Harem-i Şerif'e akın ederek işgal girişimine aldırış etmediler ve hep birlikte bayram namazını icra etiler. Mescid-i Aksa'yı tamamen dolduran yüzbinlerce Filistinli müslüman bayram namazından sonra saldırılarda şehit düşenler için gıyabi cenaze namazı kıldılar. Gıyabi cenaze namazı sonrasında ise çok sayıda Filistinli grup Harem-i Şerif'te bulunan Kıble mescidiyle Kubbet's Sahra arasındaki alanda işgalci İsrail'e karşı gösteri düzenledi.

 


Son Güncelleme: 13.05.2021 12:46
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Anahtar Kelimeler:
FilistinMescid-i AksaBayram Namazıİsrail
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