Filistin'in İçişleri Bakanlığı binası İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı!

İşgal altında bulunan Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivile saldıran ve binalara da saldırarak kenti yerle bir etmeye çalışan İsrail, son olarak İçişleri Bakanlığı'na ait binaları savaş uçaklarıyla vurduğu bildirildi.

Bu güne kadar gerçekleştirdiğilarla 120'inin üzerinde sivilin şehit olmasına ve yüzlerce insanın yaralanmasında neden olan İsrail Ordusu,'e karşı saldırılarına ara vermezken son olarak Bakanlık binasını savaş uçaklarıyla bombaladığı öğrenildi. Gazze Şeridi'nde bulunan Hükümet Bilgilendirme Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen saldırılarda 500'e yakın yerleşim biriminin İsrail güçleri tarafından tamamen yıkıldığı veya ağır hasar aldığı belirtilirken, 3 bin 500 yerleşim biriminde saldırılardan dolayı hafif ve orta derecede zararlar meydana geldiği kaydedildi.

Gazze'ye olan saldırıları arka arkaya gerçekleştiren İsrail Ordusu'nun F-15 savaş uçaklarıyla Gazze'nin batısındaki Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurduğu bildirilirken, saldırının son boyutu ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.