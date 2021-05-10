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Filistin'den Mescid-i Aksa açıklaması

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da bulunan Filistin halkına karşı saldırıları sonucu yaralanan kişi sayısı 'e çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuya ilişkin açıklama yaptı. Kalın, "İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir" dedi. Bunun yanı sıra Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulundu.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:47
Filistin'den Mescid-i Aksa açıklaması
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Sabah namazını Mescid-i Aksa’da kılan binlerce Filistinli vatandaş, fanatik Yahudilerin baskınını önlemek amacı ile nöbet tuttukları esnada İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Filistinliler sabah namazından sonra avluda toplanarak tekbir getirdiler.

İsrail polisinin ise Filistinli vatandaşlara gaz bombası ve sis bombası ile saldırdığı belirtildi. Yapılan bu saldırıda on Filistin vatandaşının yaralandığı, üçünün ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Filistin halkı, İsrail güçlerinin sert saldırısına karşı taş atarak savunma yapmaya çalışıyor.

Bundan önce de Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin saldırısı sonrasında yüzlerce Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Saldırılar sonucunda kimisi ağır olmak üzere 215 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

Bunlar olurken Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif hoparlöründen İslam dünyasından yardım istedi.

Yaşanan olaylara karşı Ankara’dan tepki geldi.

Tepki gösterenlerden biri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın oldu. Kalın tepkisini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gösterdi

Kalın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur" 

Konuya ilişkin açıklama yapan bir diğer isim ise AK Parti sözcüsü Ömer Çelik oldu. Çelik tepkisini şu sözlerle ifade etti: "Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir" 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ise şu ifadeleri kullandı: "İslam dünyasına sesleniyoruz: İsrail’in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz: Bu terör devletine had bildirmenin vaktidir" derken "Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz"

Filistinliler nöbet tutuyor

Filistin halkı Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskın yapmalarını engellemek için nöbet tutmaya başladılar. Filistin halkı Harem-i Şerif’in belirli yerlerinde barikatlar kurdu ve oradan ayrılmayacaklarını dile getirirken “Canımız kanımız sana feda Aksa” diyerek sloganlar attı.

Bunların ardında İsrail güçleri, Filistinli vatandaşlara göz yaşartıcı bomba, plastik mermi ve ses bombası atarak saldırdı.

Filistinliler ise  bu saldırılara karşı taş atarak ayakta durmaya çalışıyorlar. İsrail’in Harem-i Şerif’teki saldırısı ise devam ediyor. İşgal sırasında arbede sonucu 10 Filistin vatandaşı yaralandı ve üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967’deki Altı Gün Savaşının yıl dönümünü İbrani takvimine göre “Kudüs günü” olarak kutluyor. Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

Birleşmiş Milletler’den İsrail’e ‘dur’ çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İşgal altında olan Doğu Kudüs’te devamlılığını sürdüren şiddet olaylarından ve Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki tahliyelerden endişeli olduğunu bildirdi. İsrail'e uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda yıkım ve tahliyeleri durdurmasını bildirdi.

Açıklama Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric aracılığı ile yapıldı. Yapılan açıklamada İsrail yetkililerin barışçıl toplanma hakkına saygı duyması ve maksimum itidal göstermesi gerektiğini vurguladı. Guterres, bütün liderlerin aşırılık yanlılarına ve her türlü şiddete karşı çıkma sorumlulukları olduğuna dikkat çekerken, kutsal alanların statükosunun ise korunması gerektiğini bildirdi.

Bunların yanı sıra bu sorunun ilgili BM kararları, uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar doğrultusunda çözülmesine ilişkin çağrısını tekrarladı.

Neler yaşandı?

Filistin halkı günlerdir İsrail güçlerinin saldırısına maruz kalıyor. Doğu Kudüs işgal altında ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinliler zorunlu göz tehditleri alıyor.

7 Mayıs Cuma akşamı teravih namazından sonra Mescid-i Aksa’daki toplanan cemaate İsrail güçleri ses bombaları ve plastik mermilerle saldırdı.

Filistin Kızılayı’ndan gelen açıklamaya göre saldırılar sonucunda 205 Filistinli yaralandı. 8 Mayıs’ta yapılan saldırıda ise 90 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Yaralılar arasında bir yaşında bebek ve çocukların olduğu da bildirildi.

Bunların yanı sıra dün sabah namazı ardından İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’dan çıkan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile saldırarak 10 kişinin yaralanmasına neden oldu.


Son Güncelleme: 10.05.2021 14:47
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Anahtar Kelimeler:
Mescid-iAksaFilistinZulüm
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