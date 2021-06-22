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Filipin Devlet Başkanı, aşı olmayanı hapisle tehdit etti

Filipinler'de koronavirüs aşılama çalışmaları devam ederken aşı karşıtları hükümetten sıra dışı bir tehdit aldı. Ülkenin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, aşı olmayan kişileri hapse attıracağını söyledi.

22 Haziran 2021 Salı 11:44
Filipin Devlet Başkanı, aşı olmayanı hapisle tehdit etti
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Tüm dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ederken, aşı karşıtlarının da hatrı sayılır bir çoğunluğa sahip olduğu açıklandı. Bu aşı karşıtlarından bir kısmı da Filipinler'de çıktı.

Koronavirüs salgınından kurtulmak için aşılama sürecine giren Filipinler'de aşı yaptırmak istemeyen kişileri aşı olmaları konusunda uyaran Devlet Başkanı Duterte'nin yaptığı açıklama tüm dünyada şaşkınlık yarattı. Duterte, Filipinler'de yaşayan ve ülke vatandaşı olup aşı yaptırmak istemeyen kişileri hapse atacağını söylemesi sıra dışı ikna olarak değerlendirildi.

Koronavirüs salgının başlarında zorlu bir mücadele veren Asya ülkesi Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin yerel TV kanallarında yayınlanan konuşmasında aşı olmak istemeyen vatandaşlara hitaben Duterte, 'Seçimini yap, ya aşı ya da hapis.. Yanlış anlaşılmasın bu ülkede bir kriz var..' ifadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 22.06.2021 11:44
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Anahtar Kelimeler:
FilipinlerAşı Olmayana TehditHapis CezasıDevlet Başkanı
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