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FED'in kripto para değerlendirmesi: İyi bir değer deposu değil!

FED Başkanı Jerome Powell tarafında yapılan bir açıklamada kripto para olarak bilinen dijital para birimlerinin, iyi bir değer deposu olmadığı ve bu birimler ile ilgili yapılan düzenlemelerin olması gereken düzeylerde olmadığı belirtildi.

22 Mart 2021 Pazartesi 23:49
FED'in kripto para değerlendirmesi: İyi bir değer deposu değil!
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ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, son zamanlarda dünya gündemini oldukça fazla meşgul eden kripto paralarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası Ödemeler Bankası'nın düzenlediği toplantıda konuşan Powell, dijital paraları bir ödeme aracı olarak görmediklerini onları daha çok bir spekülasyon aracı olarak gördüklerini söylerken, dijital paraları genel olarak dolardan ziyade altına benzediklerini belirtti.

FED'in genel olarak değerlendirmelerinde merkez bankası dijital para birimini (CBDC) piyasaya sürme konusunda acele edilmesine gerek olmadığı ve mevcutta bulunan çift katmanlı sistemi de kesinlikle istikrarsızlaştırma niyetinde olmadığını ifade eden Başkan Powell, şuan için herhangi bir potansiyel anlam taşıyan dijital para birimlerinde var olan mevcut sistem ile birlikte nakit kullanımının bir arada kullanılması gerektiğini ifade etti.

CBDC'ler ile ilgili çalışmaların devam ettiği fakat bu durumun gerçekleştirebilmek için ABD Kongresi başta olmak üzere yönetim ve kamuoyundan da geniş çapta destek alınması gerektiğini vurgulayan Powell, FED’in bu aşama kapsamında kripto para birimiyle ilgili net bir karar vermek için hazır olmadığını kaydetti.



Son Güncelleme: 22.03.2021 23:49
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Anahtar Kelimeler:
Fed BaşkanıJerome PowellKripto ParaDijital Para
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