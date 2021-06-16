FED'in bu akşam vereceği faiz kararı dolar, altın ve euro'da yön belirleyecek!

Küresel piyasaların gözü bu akşam yapılacak olan ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantısına çevrildi. Açık Piyasa Komitesinin gerçekleştireceği toplantı sonrasında FED Başkanı Powell'ın vereceği mesajlar dolar, altın ve euro'nun yönünü belirleyecek.

Dünya borsaları genel olarak karışık bir seyir izlerken yatırımcılar, bugün 21.00'de açıklanacak olan faiz kararının merakla beklemeye başladı. FED'in daha öncesinde yüzde 0-0,25 aralığında bulunan politika faizinin varlık alanında bir değişikliğe gitmeyeceğini tahmin eden analistler ise Powell'ın iş gücü piyasalarındaki iyileşmeler ile enflasyonda görülen yükselişin son yorumlarının önemli olacağını belirtiyorlar.

Analistler ayrıca, NATO toplantısı sonrasında yayımlanan bildiride Çin'le ilgili yapılan açıklamaların küresel alanda risk iştahında bir azalma meydana getirdiğini ve emtia fiyatlarında görülen dalgalanmalarda sektörlerin bölge bazlı yapılan ayrışmalarda bir artış yaşanmasında neden olduğunu ifade ediyorlar.

Bugün Türkiye'de de konut fiyat endeksleri yurt dışında Fed'in faiz kararının sıklıkla takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan İstanbul BIST 100 endeksinde 1.440 puanda destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin de direnç konumunda olduğunu ifade ettiler.