FED, faizlerde değişikliğe gitmedi!

Bugün bir toplantı gerçekleştiren Federal Açık Piyasa Komitesi, toplantıda politika faizleri hakkında son değerlendirmeleri ele aldı. Küresel piyasaların yönünü değiştirecek olan faiz beklentilerini ele alan ABD Merkez Bankası (FED) komite üyeleri, toplantıda değişikliğe gitmemeye karar verdi.
Diğer taraftan faiz kararının açıklanması sonrasında ABD borsaları bir anda düşüşe geçti tahvil faizleri tekrar 1.50'nin üzerine çıktı. 8.50 seviyelerinde seyreden Dolar/TL ise kararın hemen ardından 8.60'ın üzerine yükseldi. Altın fiyatları ise yüzde 0.5 gibi bir oranda düştü.
Son Güncelleme: 16.06.2021 21:55