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FED, faizlerde değişikliğe gitmedi!

Küresel piyasaların merakla beklediği toplantı sona erdi ve ABD Merkez Bankası (FED) beklentilerin dahilinde politika faizinde değişikliğe gitmeyerek sabitte kalmasına karar verdi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 21:55
FED, faizlerde değişikliğe gitmedi!
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Bugün bir toplantı gerçekleştiren Federal Açık Piyasa Komitesi, toplantıda politika faizleri hakkında son değerlendirmeleri ele aldı. Küresel piyasaların yönünü değiştirecek olan faiz beklentilerini ele alan ABD Merkez Bankası (FED) komite üyeleri, toplantıda değişikliğe gitmemeye karar verdi.

Analiz beklentileri dahilinde politika faizinde değişikliğe gitmeyen FED, faizi yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. En az 120 milyar dolar gibi bir varlık alım programında değişikliğe gitmeyen FED komitesi aşkın rezervler ile birlikte ters repo faiz oranında 5 baz puanlık bir artırıma gitti.

Diğer taraftan faiz kararının açıklanması sonrasında ABD borsaları bir anda düşüşe geçti tahvil faizleri tekrar 1.50'nin üzerine çıktı. 8.50 seviyelerinde seyreden Dolar/TL ise kararın hemen ardından 8.60'ın üzerine yükseldi. Altın fiyatları ise yüzde 0.5 gibi bir oranda düştü.


Son Güncelleme: 16.06.2021 21:55
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Anahtar Kelimeler:
FedABDMerkez BankasıFaiz Kararı
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