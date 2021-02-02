FBI operasyonunda yaşananlardan ötürü ülke ayağa kalktı!

Florida'da sabah saatlerin FBI ekipleri, çocuk ponosu soruşturması için şüphelenilen eve gitti. Tutuklama emrini uygulamak istediler ancak çatışma yaşandı.

Silahlı saldırıdan haberi olan polis ekipleri hemen olay mahaline gitti.

FBI'ın yaptığı açıklamaya göre 5 ajan vurulmuş ve ajanlardan 2'si kurtarılamamış.

Çocuk ponosu bulundurduğu için tutuklanmak istenen kişi, evine barikatlar kurmuş. FBI içeri ulaştığında şüpheli kişi çoktan intihar etmiş.

Çatışmanın yaşandığı alanda FBI, polis ekipleri ve SWAT bulunmaya devam ediyor.

Yaralıların durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın ardından çevredeki yollardan bazıları taşıt trafiğine kapatıldı. Çevre sakinlerine ise evde kalmaları gerektiği uyarısı yapıldı.