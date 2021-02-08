Fas’ta gerçekleşen sel 24 can kaybına yol açtı

Geçtiğimiz iki gündür Fas’ta kendisini gösteren sağanak yağışlar sebebiyle 24 kişi hayatını kaybetti. Fas’ın yaptığı açıklamalara göre hayatını kaybeden 24 kişi de aynı mekânda bulunuyordu. Bir fabrikada görülen sel sebebiyle mahsur kalan 24 kişi hayata gözlerini yumdu.

Sel nedeniyle mahsur kalınan fabrikanın içerisinde birçok çalışanın yer aldığı anlaşılınca birçok arama ve kurtarma ekipleri bölgeye aktarıldı. Arama ve kurtarma ekipleri fabrikada bulunan 10 kişiye ulaşmayı başarıp hayatlarını kurtardı. Fakat 24 kişi hayatını kaybetti.

Kurtarılan 10 kişi hemen hastaneye kaldırıldı. Araştırmalardan sonra fabrikanın bir çalışma ruhsatı bulunmadığı ortaya çıktı. Ayrıca 24 kişinin suların fabrikanın içerisinde bulunan elektrik tesisatıyla teması sonucunda öldüğü düşünülüyor. Yağışların hala şiddetli bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Ruhsatsız olan fabrikaya ise nasıl bir ceza kesileceği henüz belli değil.