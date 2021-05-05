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Fas'ta 25 yaşında olan bir kadın 9 çocuk dünyaya getirdi

Fas'ın Kazablanka şehrinde doğum yapan Malili kadın 9 çocuk dünyaya getirdi. 9 çocuk doğurması herkesi şaşkına çevirdi. Peki,doğum yapan kadın ve çocukların durumu nasıl? İşte Fas'ta 9 çocuk dünyaya getiren kadın ve çocukları hakkında detaylar...

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:29
Fas'ta 25 yaşında olan bir kadın 9 çocuk dünyaya getirdi
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Mali Sağlık Bakanlığı 9 çocuk dünyaya getiren kadın hakkında açıklama yaptı. Mali vatandaşı olan Halime Sisi’nin,sezaryenle Fas ,Kazablanka’da doğum yaptığını belirtti.

Annenin ve doğan 9 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Mali, Bamako’da yapılan tetkiklerden sonra annenin 7 bebek taşıdığı tespit edildi. Bundan dolayı, sağlık durumunu takip etmek için 30 Mart’ta Fas’a gönderildiği açıklandı. Fas, Kazablanka’da gerçekleşen doğumda 9 bebeğin dünyaya geldiği bildirildi.

Doğumla ilgili harcamaların da ülkede bulunan geçici hükümet tarafından karşılandığı açıklandı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 15:29
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Fas9 çocuk Doğuran KadınDünya Haberleri
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