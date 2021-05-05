Fas'ta 25 yaşında olan bir kadın 9 çocuk dünyaya getirdi

Mali Sağlık Bakanlığı 9 çocuk dünyaya getiren kadın hakkında açıklama yaptı. Mali vatandaşı olan Halime Sisi’nin,sezaryenle Fas ,Kazablanka’da doğum yaptığını belirtti.

Annenin ve doğan 9 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Mali, Bamako’da yapılan tetkiklerden sonra annenin 7 bebek taşıdığı tespit edildi. Bundan dolayı, sağlık durumunu takip etmek için 30 Mart’ta Fas’a gönderildiği açıklandı. Fas, Kazablanka’da gerçekleşen doğumda 9 bebeğin dünyaya geldiği bildirildi.

Doğumla ilgili harcamaların da ülkede bulunan geçici hükümet tarafından karşılandığı açıklandı.