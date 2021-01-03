Fast food zincirinde kaydedilen mide bulandıran görüntüler büyük tepki topladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletine bağlı Springfield kentinde bir fast food zincirinde kaydedilen görüntüler tüm dünyayı ayağa kaldırdı.

Fast food zincirinde skandal görüntüler!

Ünlü bir fast food zincirinin mutfağında çekilen görüntülerde 21 yaşındaki Kelsey Kwiatkowski, yemek hazırladığı sırada bir elini pantolonundan içeri soktu. Mide bulandıran görüntülerin devamında kendisinden patates kızartması isteyen müşteriye siparişini götüren Kwiatkowski, ellerini yıkamadan servis yaptı.

16 Aralık’ta Tiktok uygulaması üzerinden yayınlanan görüntüler 2,5 milyon izlenmeye ulaşarak, büyük tepki topladı. Kelsey Kwiatkowski ise iğrenç görüntülerin şaka yapmak için çekildiğini ve gerçeği yansıtmadığını söyleyerek kendini savunmaya çalıştı.

Dünyaca ünlü fast food zinciri ise skandal görüntüler hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.