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Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı! Çevredeki yerler boşaltıldı

Fransa'nın Paris şehrinde yer alan ve önemli turistik yerlerden birisi olan Eyfel Kulesi'nde bomba bulunduğuna dair ihbar geldi. Aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu tespit edildi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 19:36
Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı! Çevredeki yerler boşaltıldı
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Fransa’da bulunan Eyfel Kulesi’nde bomba olduğuna dair ihbar üzerine emniyet güçleri bölgeyi boşalttı. Eyfel Kulesi’nin yanı sıra çevrede yer alan binalar da boşaltıldı. Nerden geldiği belli olmayan ihbarın asılsız çıkması üzerine hayat eski haline döndü.


İsmi belli olmayan bir kişinin yaptığı bomba ihbarı üzerine tüm çevre kapatıldı. Etrafta başlatılan arama çalışmalarının sonrasında bomba ve benzeri bir maddeye rastlanmadı. İhbarın aslının çıkmaması üzerine Eyfel Kulesi yeniden açıldı.



Son Güncelleme: 23.09.2020 19:36
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Anahtar Kelimeler:
EyfelkulesiBomba
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