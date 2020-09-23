Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı! Çevredeki yerler boşaltıldı

Fransa’da bulunan Eyfel Kulesi’nde bomba olduğuna dair ihbar üzerine emniyet güçleri bölgeyi boşalttı. Eyfel Kulesi’nin yanı sıra çevrede yer alan binalar da boşaltıldı. Nerden geldiği belli olmayan ihbarın asılsız çıkması üzerine hayat eski haline döndü.

İsmi belli olmayan bir kişinin yaptığı bomba ihbarı üzerine tüm çevre kapatıldı. Etrafta başlatılan arama çalışmalarının sonrasında bomba ve benzeri bir maddeye rastlanmadı. İhbarın aslının çıkmaması üzerine Eyfel Kulesi yeniden açıldı.