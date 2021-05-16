Everest Dağı’na tırmanma eylemi iptal edildi

Çin’in haber ajansı Xinhua’nın açıklamalarına göre, dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı’na tırmanma eylemi Çin hükümeti tarafından Covid-19 vakalarının artmasından çekinildiği için iptal edildiği bildirildi. Tırmanma eyleminin iptal edildiği Çin Genel Spor İdaresi yetkilileri tarafından da doğrulandı.
Everest Dağı, Nepal için turizm açısından önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Hükümet turizmin nefes alması için bu sene yaklaşık 400 dağcıya Everest’e çıkması için izin vermişti.
Son Güncelleme: 16.05.2021 22:00