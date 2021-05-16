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Everest Dağı’na tırmanma eylemi iptal edildi

Çin, koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının artmaya başladığı Nepal’de, virüs bulaşmasını azaltmak için Everest Dağı’na tırmanma eylemini iptal ettiğini bildirdi. İşte detaylar…

16 Mayıs 2021 Pazar 22:00
Everest Dağı’na tırmanma eylemi iptal edildi
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Çin’in haber ajansı Xinhua’nın açıklamalarına göre, dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı’na tırmanma eylemi Çin hükümeti tarafından Covid-19 vakalarının artmasından çekinildiği için iptal edildiği bildirildi. Tırmanma eyleminin iptal edildiği Çin Genel Spor İdaresi yetkilileri tarafından da doğrulandı.

2019’un sonlarında ortaya çıkan ve 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Nepal ve Çin’de hükümetler Everest Dağı’na çıkılmasını yasaklamıştı. Çin yetkilileri, 10 Mayıs’ta koronavirüsün temas ile bulaşmasını engellemek için dağa Çin tarafından tırmananlar için özel bir hat kurmak niyetinde olduklarını söylemişti.

Everest Dağı, Nepal için turizm açısından önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Hükümet turizmin nefes alması için bu sene yaklaşık 400 dağcıya Everest’e çıkması için izin vermişti.


Son Güncelleme: 16.05.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
ÇinNepalEverest Dağı
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