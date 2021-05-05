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Europol'den 'Ndrangheta üyelerine Almanya ve İtalya'da eş zamanlı baskın

Europol, son zamanda gerçekleştirilen en büyük operasyonlarından birine imza attı. 'Ndrangheta üyelerine yönelik İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 31 kişi gözaltına alındı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:05
Europol'den 'Ndrangheta üyelerine Almanya ve İtalya'da eş zamanlı baskın
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Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), organize suç örgütlerine yönelik yürütmüş olduğu soruşturmada önemli bir operasyona imza attı. Europol'un Almanya ve italya'da eş zamanlı olarak yaptığı operasyona 800'den fazla kişi katılım sağladı.

İtalya'nın en eski mafya oluşamlarından olan 'Ndrangheta'ya düzenlenen operasyonda 32 kişi yakalandı. Şüpheli kiilerin İtalya, Hollanda, Almanya ve İspanya'da uyuşturucu tiacreti yaptıkları ve birbirleri ile şifreli iletişim araçlarını kullandıkları belirlendi.

'Ndrangheta üylerinin İtalya'ya para ulaşımında kullanımında turizm ve konaklama şirketlerini paravan olarak kullandıkları ifade edildi. Europol'ün yapmış olduğu açıklamada "Operasyon sonucunda yüz binlerce euro para, çok sayıda silah, uyuşturucu madde, iki lüks otomobil ve mücevherler ele geçirildi” denildi.




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:05
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Anahtar Kelimeler:
EuropolOperasyonBaskınAlmanya
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