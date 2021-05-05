Europol'den 'Ndrangheta üyelerine Almanya ve İtalya'da eş zamanlı baskın

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), organize suç örgütlerine yönelik yürütmüş olduğu soruşturmada önemli bir operasyona imza attı. Europol'un Almanya ve italya'da eş zamanlı olarak yaptığı operasyona 800'den fazla kişi katılım sağladı.

İtalya'nın en eski mafya oluşamlarından olan 'Ndrangheta'ya düzenlenen operasyonda 32 kişi yakalandı. Şüpheli kiilerin İtalya, Hollanda, Almanya ve İspanya'da uyuşturucu tiacreti yaptıkları ve birbirleri ile şifreli iletişim araçlarını kullandıkları belirlendi.

'Ndrangheta üylerinin İtalya'ya para ulaşımında kullanımında turizm ve konaklama şirketlerini paravan olarak kullandıkları ifade edildi. Europol'ün yapmış olduğu açıklamada "Operasyon sonucunda yüz binlerce euro para, çok sayıda silah, uyuşturucu madde, iki lüks otomobil ve mücevherler ele geçirildi” denildi.