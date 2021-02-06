İtalya’da bulunan Etna Yanardağının aktif hale gelmesi ülkede kırmızı alarma neden oldu. Lav püskürtmeye başlayan Etna’nın ne kadar daha aktif kalacağı araştırılmaya başlandı.

Etna yanardağı harekete geçti

İtalya’nın Sicilya Adasında bulunan Etna Yanardağı yine harekete geçti. Avrupa’nın en yüksek ve aktif yanardağı olan Etna akşam saatlerinde şiddetli lav püskürmeleri sonrasında gece yarısında lav püskürtmeye başladı. 3.330 metre yüksekliğinde ki Etna Yanardağı geçtiğimiz aydan beri aktif ve lav püskürtüyor.

Etna Yanardağında en son şiddetli patlama 2002 yılında yaşanmış ve hayat olumsuz etkilenmişti.