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Etna Yanardağı yine harekete geçti!

İtalya'da bulunan Avrupa'nın en büyük yanardağı Etna harekete geçti. Kül bulutları ile başlayan püskürmeler en sonunda lav patlamasına dönüştü. İtalya hükümeti kırmızı alarm verdi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 01:21
Etna Yanardağı yine harekete geçti!
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İtalya’da bulunan Etna Yanardağının aktif hale gelmesi ülkede kırmızı alarma neden oldu. Lav püskürtmeye başlayan Etna’nın ne kadar daha aktif kalacağı araştırılmaya başlandı.

Etna yanardağı harekete geçti

İtalya’nın Sicilya Adasında bulunan Etna Yanardağı yine harekete geçti. Avrupa’nın en yüksek ve aktif yanardağı olan Etna akşam saatlerinde şiddetli lav püskürmeleri sonrasında gece yarısında lav püskürtmeye başladı. 3.330 metre yüksekliğinde ki Etna Yanardağı geçtiğimiz aydan beri aktif ve lav püskürtüyor.

Etna Yanardağında en son şiddetli patlama 2002 yılında yaşanmış ve hayat olumsuz etkilenmişti.

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 01:21
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Anahtar Kelimeler:
ItalyaEtnaYanardağıHareketPatlama
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